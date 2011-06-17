ЕС может повысить энергобезопасность за счет отказа от стран-транзитеров газа - директор Eni

Санкт-Петербург . Европейский Союз может повысить свою энергетическую безопасность за счет отказа от стран-транзитеров газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил главный исполнительный директор Eni Паоло СКАРОНИ (Италия) на Петербургском международном экономическом форуме.

«Чем больше мы можем избегать транзита через страны-транзитеры, тем больше безопасность и надежность поставок достигается», - сказал П.СКАРОНИ.

По его мнению, в этой связи строительство «Южного потока» и «Северного потока» как нельзя более актуально для того, чтобы доставить российский газ для стран потребителей в ЕС.

Он отметил, что если ЕС будет наращивать потребление газа, тогда новых «северных и южных» потоков должно быть гораздо больше для того, чтобы Европа достигла гарантированного уровня бесперебойности поставок.

П.СКАРОНИ сообщил, что также надо сделать соединения между магистральными газопроводными системами, что будет гарантировать подачу российского газа из любого места в любое другое место в ЕС.

Он подчеркнул, что российский газ один из небольшого числа энергоресурсов, которые имеет Европа, поэтому поставки из РФ - «абсолютная необходимость».

Как известно, Eni является одним из акционеров проекта «Южный поток».

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию. Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.

«Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км.