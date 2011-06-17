«Укртрансгаз» уже накопил в ПХГ 14,8 млрд. куб. м газа

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по состоянию на 15 июня накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 14,8 млрд. куб. м природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что с начала периода закачки в подземные хранилища газа закачано 4,8 млрд. куб. м. газа, что на 0,9 млрд. куб. м. превышает показатели прошлого года.

В соответствии с утвержденными планом-графиком организационно-технических мероприятий по обеспечению стабильной работы филиалов ДК «Укртрансгаз» в осенне-зимний период 2011-2012 гг. в течение мая освоено 122 млн. грн., при запланированных 74 млн. грн.

Также в сообщении отмечено, что всего к новому отопительному сезону 2011/2012 гг. ДК «Укртрансгаз» планирует капитально отремонтировать 36 скважин ПХГ (в прошлом году было отремонтировано 38 при запланированных 32) и 278 газораспределительных станций (в прошлом году отремонтировано 299 при запланированных 277) и 49 газоперекачивающих агрегатов. Для оперативного реагирования на возможные кризисные ситуации во время осенне-зимнего периода 2011/2012 годов «Укртрансгаз» создает запас химических реагентов в объеме 1200 тонн. В прошлом году эта цифра составила 920 тонн.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд. куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию, и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.