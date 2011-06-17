Россия вступает в «Золотой век» из-за роста спроса на газ – International Energy Agency

Санкт-Петербург . Россия вступает в «Золотой век» из-за роста спроса на газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил исполнительный директор International Energy Agency Нобуо ТАНАКА на Петербургском международном экономическом форуме.

«Наступает "Золотой век" России, это совершенно очевидно», - сказал Н.ТАНАКА.

По его словам, спрос на газ будет расти быстрее, и он вытеснит уголь со второго места по значению источников энергии.

Н.ТАНАКА считает, до 2035 года спрос на газ может в мире может увеличиться почти на 30%.

«Это золотой век для производителей газа, для газовой отрасли», - сказал Н.ТАНАКА.

В то же время, он отметил, что спрос на газ в Китае и Индии будет определяющим в этом сценарии.

Н.ТАНАКА подчеркнул, что век дешевой энергетики закончился, и она будет дорожать, что надо учитывать при формировании планов экономического роста.