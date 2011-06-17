Санкт-Петербург . Китай не согласен с привязкой цены на российский газ к европейской формуле.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО сказа л в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Они (Китай – УНИАН) считают немного несправедливой поставку газа в привязке к европейской формуле. Подписание (контракта на поставку газа из РФ в Китай) не состоялось только потому, что партнерам окончательно по цене не удалось договориться. Я считаю, что здесь ничего страшного нет», - сказал С.ШМАТКО.

По его словам, для такой сделки каждый шаг дает серьезные финансовые последствия для каждой из сторон. С.ШМАТКО отметил, что сроки подписания будут определены только после достижения компромисса.

«Контракт будет заключен на 30 лет, и если сейчас кто-то почувствует себя, скажем так, несправедливо обойденным, поверьте мне - это рано или поздно все равно в бизнесе как-то почувствуется», - сказал С.ШМАТКО.

В свою очередь, вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН отметил, что согласно прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на импортный газ в Китае к 2020 году вырастет до 150 млрд. м куб., а к 2035 году – превысит 330 млрд. м. куб.

Как сообщал УНИАН, Россия и Китай подписали юридически обязывающий документ по основным условиям поставок газа в сентябре 2010 года, однако до сих пор стороны не согласовали формулу цены.