«Нафтогаз» оценивает модернизацию ГТС в 3,5 млрд. долларов
08:41, 20 июня 2011Энергетика
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НАК "Нафтогаз Украины" оценивает модернизацию украинской газотранспортной системы, которую планируют начать осенью текущего года, в 3,5 миллиарда долларов.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы НАК Вадим ЧУПРУН в эфире "5 канала".
"Модернизация будет стоить, мы запланировали в мастер-плане, в пределах 3,5 миллиардов долларов", - сказал В.ЧУПРУН.
Он также отметил, что Украина в текущем году самостоятельно начинает модернизацию ГТС, но надеется на поддержку Евросоюза и России.
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