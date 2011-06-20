«Нафтогаз» оценивает модернизацию ГТС в 3,5 млрд. долларов

НАК "Нафтогаз Украины" оценивает модернизацию украинской газотранспортной системы, которую планируют начать осенью текущего года, в 3,5 миллиарда долларов.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы НАК Вадим ЧУПРУН в эфире "5 канала".

"Модернизация будет стоить, мы запланировали в мастер-плане, в пределах 3,5 миллиардов долларов", - сказал В.ЧУПРУН.

Он также отметил, что Украина в текущем году самостоятельно начинает модернизацию ГТС, но надеется на поддержку Евросоюза и России.