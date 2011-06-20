Ситуация в Греции обвалила цены на нефть

На мировых торгах в понедельник, 20 июня, цена нефти снижается на фоне сохранения обеспокоенности по поводу влияния греческого долгового кризиса на мировую экономику.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже опустились на 1,03 доллара, или на 1,11% - до 91,98 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,01 доллара, или на 0,89% - до 112,2 доллара за баррель.

В понедельник стало известно, что министры финансов стран еврозоны заявили по итогам совещания в Люксембурге, что принятие мер Грецией, столкнувшейся с долговым кризисом, "откроет дорогу к предоставлению транша в период до середины июля", однако для получения транша Греции надо будет реализовать жесткие меры экономии, передает Bloomberg.