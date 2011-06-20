Минэнергоугля ликвидирует ГП «Шахта имени 50-летия Советской Украины»

Министерство энергетики и угольной промышленности начало подготовку к ликвидации госпредприятия «Шахта имени 50-летия Советской Украины», которое до 2009 года входило в состав угледобывающего объединения «Антрацит» (Луганская область).

Об этом сказано в приказе Минэнергоугля от 30 мая, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, Минэнергоугля поручило руководству шахты начать подготовку по передаче и списанию запасов угля, а также оборудования, ненужного для выполнения работ по физической ликвидации шахты. Кроме того, руководству поручено сократить численность работников предприятия и погасить задолженность по зарплате и другим социальным выплатам.

Справка УНИАН. ГП «Шахта имени 50-летия Советской Украины» создано в декабре 2008 года путем выделения из состава объединения «Антрацит». Шахта была введена в эксплуатацию в 1954 году. Добыча на шахте сегодня практически не ведется. Остаточные запасы оцениваются в 3 млн. тонн, однако все они находятся глубоко под землей и затоплены. В связи с этим добыча угля на шахте экономически нецелесообразна.