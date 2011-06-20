Украина и Китай договорились о сотрудничестве в энергетической сфере

Украина и Китай подписали меморандум о взаимопонимании в энергетической сфере.

Соответствующий документ подписали сегодня в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжан ПИН, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Согласно сообщению, документ предусматривает развитие сотрудничества двух стран в энергетике, в частности, совместное участие в реализации проектов в нефтегазовой сфере, обмен информацией о строительстве энергетических объектов, сотрудничество в сфере мирного использования ядерной энергии.

В рамках меморандума стороны договорились создать рабочую группу по вопросам энергетики, которая будет работать в составе межправительственной украинско-китайской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

В Минэнергоугля отмечают, что в настоящее время Украина и КНР реализуют и готовят к реализации ряд общих проектов в энергетической сфере. Это, в частности, проект строительства парогазовой электростанции (ПГЭС) в г. Щелкино (АР Крым). Проект реализуется в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Минтопэнерго, Китайской компанией промышленного машиностроения, Китайской международной машиностроительной компанией, а также Экспортно-импортным банком Китая, подписанной в сентябре 2010 года.

Кроме того, стороны обсуждают возможность участия китайских компаний в проекте реконструкции электросетей энергоснабжающей компании ОАО «Крымэнерго». В рамках проекта планируется модернизация и реконструкция 24 подстанций 35-110 кВ, 19 линий 110 кВ протяженностью 300 км, воздушных и кабельных линий 10 кВ - 3000 км. и 0,4 кВ - 1500 км.