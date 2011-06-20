За неделю цены на нефтепродукты в Украине увеличились в среднем на 1,4%

С 13 по 20 июня 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 0,4 – 2,2% (в среднем на 1,4%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 13 по 20 июня 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 1,9%, или 190 грн./тонна, – до 12 030 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 1,2%, или 110 грн./тонна, – до 12 690 грн./тонна;

на бензин А-95 – увеличились на 0,4%, или 50 грн./тонна, – до 12 840 грн./тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 2,2%, или 110 грн./тонна, – до 10 100 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.