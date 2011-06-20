Минэнергоугля и китайская Sinohydro договорились о строительстве ГЭС в Украине

Министерство угольной промышленности и Sinohydro Corporation Limited (Китай) договорились о сотрудничестве в строительстве гидроэлектростанций в Украине.

Соответствующий меморандум министерство и китайская компания подписали 8 июня, сообщила пресс-служба Минэнергоугля в понедельник, 20 июня.

Пресс-служба министерства не уточняет никаких других подробностей достигнутых договоренностей.

Справка УНИАН. Sinohydro Corporation Ltd основана в 2004 году. Уставный капитал компании составляет 122 млн. долл. Специализируется на строительстве и модернизации ГЭС.

В Украине эксплуатируется 10 крупных ГЭС и ГАЭС. Оператором 9 станций общей установленной мощностью 5007,6 МВт является государственная компания «Укргидроэнерго». Строящаяся Ташлыкская ГАЭС в настоящее время в составе двух гидроагрегатов (302 МВт в турбинном режиме) входит в состав НАЭК «Энергоатом».