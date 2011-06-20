Законопроект о маркировке топлива нуждается в доработке – участник рынка

Законопроект «Об упорядочивании оборота нефтепродуктов», принятый Верховной Радой в первом чтении в мае, не дает четкого понимания того, как будет на практике работать система обязательного маркирования подакцизных нефтепродуктов.

Такое мнение высказал исполнительный директор ООО «ТНК-BP Коммерс» Феликс ЛУНЕВ в комментарии еженедельнику «Эксперт-Украина».

«Любые инициативы, направленные на создание конкурентных условий работы на рынке и усиление контроля качества нефтепродуктов, можно только приветствовать… Но для достижения желаемых целей систему маркировки топлив нужно доработать, сегодня этот документ достаточно сырой», - сказал Ф.ЛУНЕВ.

По словам топ-менеджера, предложенная схема маркировки нефтепродуктов рождает множество вопросов, связанных с добавлением маркера, хранением и транспортировкой маркированных нефтепродуктов.

«Непонятно, на каком этапе и где именно должен добавляться маркер. На наш взгляд, наиболее правильным будет добавлять его непосредственно в цистерну при транспортировке. Так и импортеры, и производители будут находиться в одинаковых условиях. Но в законе это не прописано», - сказал Ф.ЛУНЕВ.

Он подчеркнул, что проследить с помощью маркера происхождение топлива невозможно, поскольку химвещество отличается только в зависимости от размера акциза. Так, если акцизы на дизельное топливо дифференцированы в зависимости от содержания серы, для каждого вида будут применяться разные маркеры. Для бензинов, где нет градации по акцизам, будет применяться один маркер. Это значит, что бензины Евро-5 и бензины Евро-2 маркируются одинаково, что не позволит контролировать их качество.

По словам топ-менеджера, методика добавления маркеров и обращения с маркированными нефтепродуктами в настоящий момент не конкретизирована, документ устанавливает только общие подходы и принципы.

«Нет схемы точной дозировки маркера, непонятны условия его приемки и хранения, а также возврата приобретенных, но не использованных маркеров участниками рынка. Нет уверенности в том, что добавление маркера не будет влиять на физико-химические свойства топлива, сроки и условия его хранения, не отразится на работе двигателя. Есть еще множество технических и технологических условий, которые нужно уточнить до того, как принимать закон в целом», - подчеркнул исполнительный директор ООО «ТНК-ВР Коммерс».

Топ-менеджер призвал разработчиков законопроекта детально отработать с отраслевыми экспертами все аспекты маркирования нефтепродуктов, учитывая технологические особенности отечественных НПЗ и нефтебаз.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «Об упорядочении оборота нефтепродуктов».

Законопроектом определяются основные принципы государственного регулирования контроля над обращением нефтепродуктов, обеспечения их высокого качества, а также усиления борьбы с незаконным производством и обращением нефтепродуктов на территории Украины.

Законопроектом предусмотрено, что подакцизные нефтепродукты, которые производятся или ввозятся на таможенную территорию Украины и предназначены для использования для собственных производственных потребностей, передачи или принятия на комиссию или продажи на таможенной территории Украины, подлежат обязательной маркировке маркерами акцизного налога в зависимости от вида и размера ставок акцизного налога.