«Газпром» заработает на поставках газа в Европу 60 млрд. долларов за год

«Газпром» повысил прогноз по выручке от экспорта газа в Европу на текущий год до 60 млрд. долл.

Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ на брифинге в понедельник, передает РИА "Новости".

«У нас есть прогноз - это 60 миллиардов долларов с учетом роста объемов», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Ранее «Газпром» ожидал выручку от поставок газа в Европу в 2011 году на уровне 53-55 млрд. долл.

В мае «Газпром» скорректировал в сторону повышения свой прогноз по экспорту газа в Европу на 2011 год - до 155 млрд. куб. м против ожидавшихся ранее 151,5 млрд. куб. м, оптимистичный прогноз составляет 158 млрд. куб. м.

В прошлом году компания экспортировала в страны Европы 138,6 млрд. куб. м. Таким образом, рост экспорта газа в Европу может по итогам текущего года составить 11,8% или 14%.

Ранее глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сообщал, что холдинг в апреле увеличил экспорт газа в Европу по сравнению с апрелем прошлого года на 20,5%, в мае суточные поставки на экспорт в дальнее зарубежье превышают прошлогодний уровень на 27,8%.

«Газпром» уже отмечал ранее рост спроса на газ на европейском рынке в апреле по сравнению с зимними месяцами, по долгосрочным контрактам цена на декабрь составляла уже 500 долл. за тыс. куб. м.

«Газпром» прогнозировал рост цены на газ для Европы в 2011 году на 15% - до 352 долл. за тыс. куб. м. В минувшем году, по данным «Газпрома», экспортная цена газа составляла 306 долл. за тыс. куб. м.

А.МИЛЛЕР также сообщал ранее, что «Газпром» в январе-марте текущего года увеличил экспорт газа на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 73 млрд. куб. м, средняя цена экспортных контрактов возросла до 346 долл. за тыс. куб. м с 293 долл. за тыс. куб. м годом ранее. При этом спрос на газ «Газпрома» в странах дальнего зарубежья, и, соответственно, его закупки, по оперативным данным, выросли на 12% - с 39,4 млрд. куб. м до 44,1 млрд. куб. м.