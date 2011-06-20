«Днепроэнерго» намерено привлечь кредиты на 1,45 млрд. грн.

Энергогенерирующая компания «Днепроэнерго» (Запорожье) объявила открытые торги по отбору банка для предоставления двух кредитных линий на 1,454 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению, на торги выставлено 2 лота: предоставление невозобновляемой кредитной линии в размере 780 млн. грн. на период с сентября 2011 г. по декабрь 2016 г., а также на предоставление 673,95 млн. грн. на период с сентября 2011 г. по ноябрь 2017 г.

Заявки участников торгов принимаются до 20 июля, тогда же планируется их вскрытие.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 50%+1 акция является НАК «Энергетическая компания Украины», 47,55% – ДТЭК, остальных – миноритарные акционеры.

В состав компании входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности электростанций Украины.