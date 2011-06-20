Американские аудиторы проводят проверку по «газовому делу» Тимошенко - Власенко

Юридическая фирма «Covington & Burling LLP» и аудиторская компания BDO в ближайшее время предоставят свой отчет по «газовому делу» экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

«Компании изучают газовое дело и в ближайшее время мы ожидаем их отчет по газовому делу», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он напомнил, что в соответствии с обнародованным отчетом этих компаний, со стороны бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно киотских денег и закупки автомобилей «Опель-комбо» нет доказательств нарушения закона.

По словам С.ВЛАСЕНКО, во время подготовки отчета использовались официальные документы, которые были основанием для отчета компании «Trout Cacheris», а также официальные ответы государственных органов в Украине, в том числе на запросы народных депутатов, которые были предоставлены украинской стороной.

С.ВЛАСЕНКО сообщил, что это исследование будет использовано защитой Ю.ТИМОШЕНКО в обращении в Европейский суд по правам человека.

В то же время он не уточнил, когда именно защита Ю.ТИМОШЕНКО обратится в Евросуд, но заметил, что это произойдет в ближайшее время.

Что касается результата анализа по газовому делу Ю.ТИМОШЕНКО, то, по словам С.ВЛАСЕНКО, эти материалы планируется приобщить к материалам защиты.

«Мы будем делать попытку приобщить этот отчет к материалам дела. Я не убежден, или, скорее всего, убежден, что его не приобщат, потому что власти не нужны какие-либо очередные доказательства невиноватости ТИМОШЕНКО», - сказал защитник Ю.ТИМОШЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО добавил, что заказчиком этих проверок этих компаний является непосредственно Ю.ТИМОШЕНКО и партия «Батькивщина». В то же время он ушел от ответа на вопрос, в какую сумму оцениваются услуги.

«Мы нашли источники финансирования», - сказал он, добавив, что об окончательной сумме можно будет говорить по окончанию всех проверок.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей "Опель Комбо". Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству другого ущерба.

Также в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

17 июня Генпрокуратура передала в Печерский районный суд Киева уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям.

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