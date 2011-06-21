Цена нефти растет на прогнозах по США

На мировых торгах во вторник, 21 июня, цена нефти растет на фоне ожидания новых данных о запасах "черного золота"в США, которые могут свидетельствовать об их сокращении.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,42 доллара, или на 0,45% - до 93,68 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,02 доллара, или на 0,03% - до 111,52 доллара за баррель.

Эксперты ожидают, что в среду Министерство энергетики США может сообщить о сокращении запасов нефти в стране за минувшую неделю на 1,63 миллиона баррелей.

Увеличению стоимости нефти способствуют также ожидания того, что обремененной долгами Греции удастся при помощи ЕС и МВФ избежать дефолта. Участники торгов надеются, что решение о выделении пятого транша финансовой помощи может быть принято на заседании 3 июля, передает Bloomberg.