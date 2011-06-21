Украина не намерена отдавать России долги ЕЭСУ

Украина не намерена отдавать России долги корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге после ознакомления с подготовкой к началу работы нового хирургического корпуса Национального института рака.

Н.АЗАРОВ переадресовал вопрос журналистов о том, будет ли Украина отдавать долг России, медикам, которые наблюдали за брифингом. «Будем долги ТИМОШЕНКО отдавать России?» - спросил Н.АЗАРОВ у медиков. И получил отрицательный ответ. «Вот, люди за меня ответили», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в СМИ появилось письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Н.АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации "Единые энергетические системы Украины" в сумме 405,5 млн. дол.

"Министерство обороны Российской Федерации обращается к вам для решения вопросов, связанных с ненадлежащим выполнением корпорацией "Единые энергетические системы Украины", взятых на себя обязательств перед Министерством обороны РФ по выполнению генерального соглашения... о порядке поставок продукции производственно-технического назначения для потребностей Министерства обороны РФ", - отмечается в письме, передает «Украинская правда».

"В результате ненадлежащего выполнения соглашений общая сумма непогашенной задолженности корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны РФ составляет 405,5 миллионов долларов", - заявили в российском ведомстве.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о погашении существующей задолженности в сумме 405,5 миллионов долларов", - уточняет А.СЕРДЮКОВ.

Юлия ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В ответ на это в БЮТ заявили, что власть привлекает Россию для усиления политических репрессий против бывшего премьер-министра, лидера «Батькивщины» Ю.ТИМОШЕНКО.

Как отметил депутат из «БЮТ-Батькивщины» Сергей ПАШИНСКИЙ, комментируя информацию о существовании письма министра обороны России А.СЕРДЮКОВА на имя премьера Н.АЗАРОВА с требованием погасить долг ЕЭСУ перед Минобороны РФ, «если это письмо не фальшивка, то, очевидно, во-первых, что оно написано по просьбе украинской стороны, а, во-вторых, оно содержит бессмысленные и необоснованные претензии 15-летней давности к Украине, поскольку государство не несет ответственности за долги коммерческих структур».

«А относительно ЕЭСУ, то она, стоит напомнить, по указанию КУЧМЫ была в 1997 году полностью разрушена тогдашним руководителем налоговой АЗАРОВЫМ. Может, именно поэтому к нему и обращаются?», - сказал С.ПАШИНСКИЙ.