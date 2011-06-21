«Укргазвыдобування» увеличила объемы бурения на 29%

Буровыми предприятиями ДК «Укргазвыдобування» в январе-мае 2011 года пробурено 110 тыс. м проходки, что на 25 тыс. м, или на 29%, больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что с начала года объемы эксплуатационного бурения составили 53 тыс. м, поискового – 57 тыс. м.

Также в сообщении сказано, что в настоящее время компания ведет бурение 59 скважин, основные работы осуществляются на Яблуновском, Березовском, Восточно-Полтавском и Западно-Хрестищенском месторождениях. В частности, на Березовском месторождении завершено бурение двух скважин с дебитом 150 и 65 тыс. куб м в сутки.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. По итогам 2010 года предприятиями компании добыто 14,8 млрд. куб. м газа, почти 75% общей добычи в Украине.

ДК «Укргазвыдобування» ведет деятельность в 11 регионах Украины. В состав ДК входит буровое управление «Укрбургаз», которое состоит из Хрестищенского, Шебелинского, Полтавского и Стрыйского отделений.