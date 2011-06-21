Оптимизация ценообразования на импортный газ является основным заданием «Нафтогаза» – Бакулин

Оптимизация ценообразования на импортный природный газ является основным заданием для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Об этом сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН, выступая на Российском Нефтегазовом Конгрессе 2011, который проходит 21-23 июня в Москве, сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В своем выступлении, посвященном сотрудничеству Украины и России в нефтегазовом комплексе, Е.БАКУЛИН назвал цену природного газа, которая рассчитывается по формуле, зафиксированной в подписанных предыдущим правительством контрактах, завышенной.

Он также выразил надежду, что будет достигнут компромисс в позициях обеих сторон относительно вопросов ценообразования на российский природный газ и гарантий объемов его транзита через территорию Украины.

Также в сообщении отмечается, что 22 июня т.г. в рамках Конгресса состоится круглый стол на тему «Нефтегазовый комплекс Украины: обеспечение стабильности и развития», в котором примут участие председатель правления компании Е.БАКУЛИН, руководители ДК «Укртрансгаз», ОАО «Укртранснафта», ДК «Укргазвыдобування», ГПУ «Шебелинканафтогазвыдобування», БУ «Укрбургаз» и др.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.