Украина за 5 месяцев увеличила экспорт электроэнергии на 16,4%

Украина в январе-мае т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 16,4%, или 291,1 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-маем 2010 года – до 2,071 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В мае т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос на 35,1%, или на 109,2 млн. кВт/ч, по сравнению с маем 2010 года, – до 420,3 кВт/ч.

В январе-мае экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился в 2,1 раза, или на 574,9 млн. кВт/ч, – до 1,109 млрд. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 2,8 раза – до 647,4 млн. кВт/ч, в Словакию – в 1,84 раза, до 454,7 млн. кВт/ч. С мая возобновились коммерческие поставки украинской электроэнергии в Румынию. За месяц их объем составил 7,2 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Польшу из Украины в январе-мае т.г. не осуществлялись.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-мая вырос до 144,8 млн. кВт/ч против 3,2 млн. кВт/ч за аналогичный период 2010 года. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 808,7 млн. кВт/ч, что на 34,9% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. В мае украинские компании приостановили экспорт электроэнергии в Беларусь в связи с неплатежеспособностью белорусских контрагентов на фоне резкой девальвации национальной валюты Беларуси.

Кроме того, в мае в рамках договора о почасовой межгосударственной торговле электроэнергией ГПВД "Укринтерэнерго" поставило в Россию 8,3 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-апреле текущего года поставки в данном направлении не осуществлялись.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.