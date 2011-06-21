«Укргазвыдобування» намерена до 2012 года ввести электронные торги нефтепродуктами

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», разрабатывает электронную систему торгов нефтепродуктами собственного производства, которая будет внедрена до конца 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что при разработке электронной системы торгов будет использован передовой опыт иностранных компаний.

«Начиная с марта компания успешно реализует нефтепродукты через биржу. Наш следующий шаг - внедрение системы электронных торгов, переход к коммуникации между компанией и партнерами, что повышает эффективность и прозрачность работы государственной компании и отвечает современным мировым стандартам развития бизнеса», - заявил директор ДК «Укргазвыдобування» Юрий БОРИСОВ.

Напомним, что 24 марта «Укргазвыдобування» начала реализацию нефтепродуктов на открытых биржевых торгах. За три месяца было проведено 10 аукционов, на которых реализовано почти 120 тыс. тонн нефтепродуктов. На сегодняшний день вся продукция собственного производства компании, за исключением продажи через собственную сеть АЗС «Укргазвыдобування», реализуется на аукционах.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.