Эксперты Украины и РФ подготовят рекомендации по эффективности транспортировки газа

Москва. Эксперты Украины и Российской Федерации договорились подготовить совместные рекомендации для повышения экономической и энергетической эффективности транспортировки природного газа по магистральным газопроводам.

Об этом говорится в меморандуме по итогам встречи экспертных групп Российского газового общества и Национального газового союза Украины, которым располагает УНИАН.

«Подготовить совместные рекомендации для повышения экономической и энергетической эффективности транспортировки природного газа по магистральным газопроводам», - говорится в документе.

Также на ближайшей встрече экспертов планируется рассмотреть вопросы применения когенерационных технологий при строительстве и реконструкции газотранспортных систем России и Украины.

Эксперты рекомендуют к использованию положительный опыт проектирования, подготовки к строительству и строительства предприятий НПО СРО "Объединения строителей газового и нефтегазового комплекса», ООО «Искра-Трубогаз», предприятия «Газтранзит», ДК «Укртрансгаз», Инженерной компании «Машэкспорт».

В то же время достигнута договоренность информировать друг друга на каждой встрече об изменениях в нормативно-правовых условиях функционирования предприятий по добыче и транспортировке природного газа, а также о существенных событиях в области международного сотрудничества между сторонами и с третьими странами.

Эксперты намерены проанализировать программы модернизации газотранспортных систем на связанных маршрутах поставки природного газа из России через Украину в страны Европейского Союза, а также рассмотреть возможности совместного посещения объектов газотранспортных систем в России, Украине и других странах.

Также эксперты будут работать над вопросами расширения разработок в области транспорта газа, оптимизации затрат на транспортировку, снижения выбросов парниковых газов, снижения себестоимости транспортировки и хранения природного газа. Кроме того, они примут участие в разработке предложений по направлениям инновационного развития добычи, транспортировки и использования природного газа, в частности, дегазации пластов при добыче каменного угля, а также использования газа в качестве моторного топлива на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте.

Стороны договорили организовать и провести очередные встречи экспертных групп в 2011 году на одном из предприятий транспорта газа Украины; в 2012 году - в апреле (Киев) и в октябре (Москва).

Меморандум подписан президентом Российского газового общества Валерием ЯЗЕВЫМ и главой НАК «Нафтогаз Украина» Евгением БАКУЛИНЫМ.

Как сообщал УНИАН, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ на встрече экспертов Российского газового общества и Национального газового союза Украины заявил, что Украина и Россия не до конца используют потенциал своих ГТС для транспортировки газа в Европу.