В Донецкой области за 5 месяцев реализация угля выросла на 20%

В Донецкой области за январь-май 2011 года реализация угля выросла на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и достигла 7,9 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на управление угольной промышленности ОГА.

Согласно сообщению, за 5 месяцев 2011 года угледобывающими предприятиями области было реализовано 7,9 млн. тонн угольной продукции на сумму 5,94 млрд. грн., тогда как за 5 месяцев 2010 года – 6,6 млн. тонн на сумму 4,2 млрд. грн.

За отгруженную угольную продукцию предприятия получили в январе-мае т.г. 5,89 млрд. грн., а за такой же период 2010 года – 4,3 млрд. грн. Уровень оплаты составил 99,3% (уровень оплаты за 5 месяцев 2010 года – 102,3 %).

Сообщается также, что по состоянию на 1 июня 2011 г. остатки угля на складах угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий Донецкой области составили 1,08 млн. тонн (по состоянию на 1 января 2011 г. – 1,1 млн. тонн), в том числе энергетического – 0,56 млн. тонн (0,65 млн. тонн).

Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления статистики в Донецкой области, в регионе добыча рядового угля в январе-мае т.г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 15% и составила 15,3 млн. тонн.