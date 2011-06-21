«Нафтогаз» и «Газпром» приступили к созданию СП по разработке шельфа Черного моря

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» приступили к созданию совместного предприятия по разработке шельфа Черного моря.

Об этом во вторник, 21 июня, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН журналистам в Москве, передает РИА Новости.

«Да», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, приступили ли компании к созданию планировавшегося ранее СП по шельфу.

При этом глава «Нафтогаза» отказался сообщить сроки завершения процедуры создания СП, отметив, что ведется оценка необходимых инвестиций и затрат.

«Есть некоторые законодательные противоречия», - отметил Е.БАКУЛИН, но пояснил, что они не станут препятствием для создания СП.

Напомним, в декабре 2010 года глава российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР и глава украинского Минэнергоугля Юрий БОЙКО договорились о создании двух совместных предприятий: по добыче газа из угольных пластов на территории Украины и по разработке структуры Паласа на шельфе Черного моря.

В марте 2011 года совет директоров ОАО «Газпром» поручил правлению холдинга продолжить работу с Украиной по созданию совместных предприятий в области добычи углеводородов.