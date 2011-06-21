Россия с 22 июня прекращает поставки электроэнергии в Беларусь
17:24, 21 июня 2011Энергетика
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"Интер РАО" с 22 июня временно полностью прекращает поставки электроэнергии в Беларусь в связи с отсутствием очередного транша оплаты в счет долга, заявил во вторник РИА Новости официальный представитель компании.
Второй транш должен был поступить 20 июня.
"Данное прекращение поставок зафиксировано контрактом и дополнительными соглашениями к нему. Коммерческая компания не может поставлять электроэнергию в долг", - сказал собеседник агентства.
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