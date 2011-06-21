Киевское отделение АМК оштрафовало ряд предприятий за сговор

Киевское городское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ЧП «ГОРН-С» (г. Киев), ООО «Бухтияр» (г. Киев), ООО «САНТА-С» (г. Киев), ООО «Велбуд» (г. Киев) и ЧП «Ментес» (г. Киев) в общей сложности на 188 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов при проведении госзакупок в 2009 и 2010 годах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как выявило теротделение, субъекты ведения хоздеятельности согласовали условия участия в тендерах относительно закупки Управлениями образования Шевченковской, Святошинской и Подольской районных государственных администраций города Киева услуг по обслуживанию инженерных сетей и технического обслуживания систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, аварийно-технического ремонта водопровода и канализации, монтажа систем отопления, охлаждения.