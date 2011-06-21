Итальянская C&C Energy планирует построить в Украине ВЭС мощностью 200 МВт

Компания C&C Energy S.r.l (Италия) заявила о намерении по строительству в Украине ветроэлектростанции мощностью от 200 МВт.

Об этом на встрече с главой Госагентства по энергоэффективности Николаем ПАШКЕВИЧЕМ заявил представитель компании Эмилио МАРДЖИОТТА, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Этот проект - это лишь первая очередь, при условии его успешной реализации наша компания будет рассматривать возможность расширения инвестиционных планов», - цитирует пресс-служба представителя итальянской компании.

В результате встречи достигнута договоренность, что после выбора инвесторами площадки для строительства ВЭС Госагентство и компания обсудят возможность последующего сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства.

Справка УНИАН. C&C Energy S.r.l завершает введение в эксплуатацию магистральной ВЭС в Италии мощностью 700 МВт и ветропарка мощностью 400 МВт в Румынии.