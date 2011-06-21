Кабмин предлагает Верховной Раде урегулировать процедуру закупок ядерного топлива

Кабинет министров Украины предлагает урегулировать процедуру закупок ядерного топлива, а также услуг, связанных с производством топлива и обращением с ним.

Об этом сказано в законопроекте «Об особенностях осуществления закупок ядерного топлива» (рег. № 8709), размещенном на сайте Верховной Рады

Документом, в частности, предлагается расширить возможность применения процедуры торгов с одним участником не только на закупку свежего ядерного топлива, но и на услуги, связанные с его производством (конверсия, обогащение, фабрикация), а также на услуги, связанные с обращением, в том числе и с отработавшим ядерным топливом.

Кроме того, законопроект определяет, что действие договоров по закупке ядерного топлива может продлеваться на срок, достаточный для проведения процедуры закупки на сумму средств не более 20% стоимости, определенной в договоре.