Activ Solar доведет мощность гелиоэлектростанции «Охотниково» до 60 МВт

Компания Activ Solar (Австрия) планирует до конца 2011 года увеличить установленную мощность строящейся гелиоэлектростанции «Охотниково» (Сакский район, Крым) с 20 до 60 МВт.

Об этом заявил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай ПАШКЕВИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства..

«В этом году строится, и мы ожидаем ввода в Крыму, 60 МВт солнечной энергетики», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Activ Solar сообщила, что завершила строительство и начала процесс ввода в эксплуатацию солнечной электростанции первой очереди проекта «Охотниково» мощностью 20 МВт. Ранее Activ Solar успешно завершила ввод в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 7,5 МВт в селе Родниковое (Крым, Симферопольский район).

Справка УНИАН. Activ Solar – международная группа компаний со штаб-квартирой в Вене (Австрия), специализируется на разработке и производстве солнечных технологий. Основными направлениями деятельности компании являются производство кремниевых продуктов и развитие крупномасштабных фотоэлектрических солнечных парков. ЧАО «Завод полупроводников» (г. Запорожье) является дочерним предприятием Activ Solar, история производства поликремния на котором началась еще с 1964 года. Activ Solar, занимается планированием, финансированием и реализацией крупномасштабных проектов солнечной энергетики, объединяя специалистов мирового класса, стратегических партнеров и ведущие технологии.