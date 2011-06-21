Госинвестиций начало отбор проектов по альтернативной энергетике

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами начало отбор проектов по альтернативной энергетике в рамках национального проекта «Энергия природы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе представления проекта сообщил председатель Госинвестиций Владислав КАСЬКИВ.

По его словам, проект «Энергия природы» направлен на стимулирование строительства в Украине энергетических мощностей, использующих возобновляемые источники энергии.

В.КАСЬКИВ сообщил, что отбор и анализ представленных ведомству проектов, претендующих на получение статуса национальных, будет проводиться специальной экспертной группой, которая уже сформирована. В то же время, ведомство пока не определилось с детализированным перечнем критериев, по которым будет производиться отбор представляемых проектов.

При оценке проектов группа будет принимать во внимание следующие характеристики: масштабность проекта, наличие долгосрочного прогноза производства электроэнергии; отсутствие негативного влияния на природную среду; возможность подключения электростанций к энергосистеме; финансовая способность заявителя разработать проект электростанции.

Глава агентства добавил, что одним из возможных способов стимулирования реализации отобранных проектов может стать долевое участие государства в них на условиях государственно-частного партнерства.

При этом В.КАСЬКИВ напомнил, в Госбюджете-2011 на господдержку проектов, имеющих статус национальных, в том числе в области альтернативной энергетики, предусмотрено около 0,5 млрд. грн.