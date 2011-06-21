236 млн. грн. дополнительно пойдет на решение Чернобыльских проблем

236 млн. грн. из 305 млн. грн. дополнительного финансирования в 2011 году из государственного бюджета выделено Министерству чрезвычайных ситуаций на решение проблем, связанных с Чернобыльской проблематикой.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Владимир ХОЛОША, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Он отметил, что 139 млн. грн. выделено на поддержку в безопасном состоянии Чернобыльской атомной электростанции, а еще “129 млн. грн. пойдут на выплату пенсий для людей, которые работают в особо вредных условиях труда, связанных с ионизирующим фактором”.

В.ХОЛОША сообщил, что 9 млн. грн. выделено на приобретение жилья для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, 5 млн. грн. - на медико-санитарное обеспечение и лечение онкологических заболеваний среди пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

По словам В.ХОЛОШИ, «из 305 млн. грн. часть денег выделена на повышение заработной платы», и «это средства, которые пошли не на центральный аппарат, а на подразделения Гидрометеорологической службы и гражданской защиты».

В.ХОЛОША также сообщил, что 18 млн. грн. предоставлены на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на территории воинской части в Лозовой (Харьковская область).