В Донецкой области шахты увеличили отгрузку угля на ТЭС на 24%

В Донецкой области за январь-май текущего 2011 года угледобывающими предприятиями региона на ТЭС Украины было отгружено 4,2 млн. тонн угля, что на 0,8 млн. тонн, или на 23,5% больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на управление угольной промышленности ОГА.

Согласно сообщению, стоимость угля, отгруженного на ТЭС, составляет 2 млрд. грн. (за 5 месяцев 2010 года – 1,3 млрд. грн.). За отгруженный уголь предприятиями уже получено 2,2 млрд. грн. (оплата за 5 месяцев 2010 года составляла 1,5 млрд. грн.). Уровень оплаты составляет 108,9 % (за 5 месяцев минувшего года – 110,7 %).

Кроме того, в ОГА констатировали, что угледобывающими предприятиями области за январь-май 2011 года было потреблено электроэнергии на 1,2 млрд. грн. (за 5 месяцев 2010 года – на 1 млрд. грн.), за нее оплачено 0,9 млрд. грн. (оплата за 5 месяцев 2010 года составляла 0,7 млрд. грн.). Уровень оплаты в этом году составил 77,5 % (за 5 месяцев минувшего года – 76,5 %).