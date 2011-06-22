Положительные новости из Греции подняли цены на нефть

На мировых рынках в среду, 22 июня, цены на нефть растут на фоне выражения парламентом Греции доверия правительству страны, что настроило инвесторов положительно относительно перспектив мировой экономики и, как следствие, спроса на нефть.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,3 доллара, или на 0,4% - до 93,7 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,14 доллара, или на 0,13% - до 111,09 доллара за баррель.

Парламент Греции в ночь на среду проголосовал за доверие кабинету премьер-министра Йоргоса Папандреу. За проголосовали 155 депутатов правящей партии, 143 были против, двое не голосовали.

Также участники торгов обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о недельном снижении запасов "черного золота" лишь на 81 тысячу баррелей - до 362,9 миллиона баррелей. Теперь эксперты ожидают, что в среду Министерство энергетики США может сообщить о сокращении запасов нефти в стране за минувшую неделю на 1,83 миллиона баррелей, передает Bloomberg.