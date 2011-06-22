Закрытие бесперспективных госшахт обойдется Украине в 4 млрд. грн. – эксперты ЕС

На проведение мероприятий по закрытию наиболее бесперспективных государственных шахт Украине в период 2011-2016 гг. по предварительным оценкам потребуется 4,009 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на презентации итогов исследований в рамках проекта поддержки угольного сектора, финансируемого ЕС, сообщил руководитель группы экспертов Войтек МЛОДЖИЕВСКИЙ.

По словам эксперта, данная сумма рассчитана на основе прогноза ликвидации 29 убыточных госшахт первой волны. При этом на преодоление социальных последствий закрытия указанной группы шахт из государственного бюджета потребуется дополнительно около 1,8 млрд. грн.

В.МЛОДЖИЕВСКИЙ отметил, что источниками финансирования закрытия нерентабельных госшахт должны стать средства, полученные в ходе приватизации инвестиционно привлекательных государственных угледобывающих активов.

Эксперты проекта также прогнозируют, что реформирование и разгосударствление государственного угольного сектора приведет к потере работы около 130 тыс. трудящихся, занятых в этом сегменте. При этом 40% уволенных будут пенсионного возраста, что создаст дополнительную нагрузку на Пенсионный фонд.

Справка УНИАН. Программа поддержки угольного сектора выполняется в рамках меморандума между Украиной и ЕС от 2005 года о сотрудничестве в энергетической сфере.

Проект финансируется за счет средств ЕС и выполняется консорциумом во главе с компанией Human Dynamics (Вена, Австрия).

Реализация проекта осуществлялась с сентября 2008 г. по июнь 2011 г..

Проект состоял из 5 компонентов: институциональное усиление угледобывающей отрасли (компонент А); генеральный план развития отрасли (В); социальная политика (С); усовершенствование безопасности труда (D); каталог загрязненных участков (E).

Основная цель проекта - помощь правительству Украины по внедрению реформы угольного сектора.