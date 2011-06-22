На шахте «Белореченская» ввели в строй новую лаву

Во вторник, 21 июня, состоялся торжественный запуск в эксплуатацию 7 западной лавы пласта L6 на ГОАО шахта «Белореченская» (Луганская обл.), передает корреспондент УНИАН.

Подготовка новой лавы началась в мае 2008 года, к 9-му июня 2011 года все работы были полностью закончены. Лава оснащена новым высокопроизводительным оборудованием украинских машиностроительных заводов. Подготовительные горные работы велись четырьмя бригадами.

По словам директора шахты Виталия ВАСИЛЬЕВА, «пуск новой лавы идет взамен 5-й западной лавы, которая была выведена из эксплуатации. Таким образом, у нас произошел безразрывный переход».

Как отметили на шахте, мощность новой лавы составляет до 3 тыс. тонн угля в сутки, тогда как мощность выведенной из эксплуатации лавы составляла чуть больше 2 тыс. тонн.

Как отметил В.ВАСИЛЬЕВ, на «Белореченской» работает шахтное оборудование, которое позволяет выдавать на-гора 10-12 тыс. тонн угля в сутки.

«За 5 месяцев наше предприятие перевыполнило план и добыло 630 тыс. тонн угля. Она может возрасти до 5 тысяч. В этот раз мы добыли на 132 тыс. тонн угля больше, чем за тот же период прошлого года», - рассказал директор шахты.

Справка УНИАН. Сегодня на шахте «Белореченская» работают около 3000 человек. В 2010 году объем добычи угля шахты «Белореченская» составил 1 млн. 180 тыс. тонн.