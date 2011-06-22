«Нафтогаз» реализовал на аукционе 7,5 тыс. тонн нефтепродуктов

НАК «Нафтогаз Украины» 22 июня на аукционе №4НАК на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 7,5 тыс. тонн нефтепродуктов, произведенных в рамках проекта по давальческой переработке нефти на Лисичанском НПЗ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе:

Бензин А-92 – 2,5 тыс. тонн по средней цене 12 700,00 грн./тонна (стартовая цена 11 810,00 грн./тонна).

Бензин А-95 – 2,5 тыс. тонн по средней цене 12 800,00 грн./тонна (стартовая цена 12 800,00 грн./тонна).

Дизельное топливо улучшенного качества (Евро) – 2,5 тыс. тонн по средней цене 9 910,00 грн./тонна (стартовая цена 9 870,00 грн./тонна).

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» планирует в 2011 году переработать на мощностях Лисичанского НПЗ до 1 млн. тонн российской нефти марки Urals.

Напомним, ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявлял, что компания сделает дополнительные закупки углеводородов для стабилизации цены на бензин в Украине.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.