В Винницкой области уровень оплаты за электроэнергию составил 101%

В Винницкой области уровень оплаты за электроэнергию за 5 месяцев составил 100,57% (в январе-мае 2010 года 101,75%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, задолженность за электроэнергию в январе-мае 2011 года увеличилась на 4,6 млн. грн. (на 6,9%) и на 1 июня 2011 года с учетом долгов прошлых лет (по фактическим данным) составляет 72,2 млн. грн.

Среди районов и городов области уровень оплаты ниже 100% за потребленную в январе-мае 2011 года электроэнергию сложился в 10 районах области.