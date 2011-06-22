Глава ОГА обратился к Азарову с просьбой пересмотреть тарифы на электроэнергию для ЗЗФ

Председатель Запорожской облгосадминистрации Борис ПЕТРОВ направил обращение премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой пересмотреть тарифы на электроэнергию для Запорожского завода ферросплавов (ОАО «ЗЗФ»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА, «глава области обратился к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой пересмотреть решение о непредоставлении в аренду ОАО «Запорожский ферросплавный завод» трансформаторной подстанции, аренда которой позволила бы предприятию перейти со 2-го на 1-й класс потребления электроэнергии».

Основанием для данного обращения стала ситуация, сложившаяся за ЗЗФ: в результате повышения тарифа завод вынужден закрывать цеха и сокращать около 60% сотрудников.

В связи с этим руководство предприятия направило обращения – обоснования необходимости предоставления тарифа 1-го класса, в НКРЭ, НАК "ЭКУ", КМУ и ВР, но положительно решить вопрос не смогло.

«Предварительно были получены положительные отзывы правительства, ведь от этого решения зависит стабильная работа предприятия. Но на прошлой неделе ферросплавный завод получил ответ об отказе в таком решении», - констатировали в ЗОГА.

Как сообщал УНИАН, 31 мая на центральной площади Запорожья перед зданием Запорожской ОГА состоялась акция протеста рабочих предприятий ГМК Запорожского региона, в которой приняли участие около 5 тысяч заводчан, выступающих против массовых сокращений на промпредприятиях региона, в частности на ЗЗФ, намеренном сократить 1900 из 3 400 рабочих завода. На митинге было передано обращение к Президенту и правительству с требованиями принять меры для недопущения остановки части производственных мощностей ПАО «Запорожский завод ферросплавов», «прекратить попытки «экологического рейдерства» на металлургические предприятия «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь», разработать и реализовать государственную целевую программу по восстановлению ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» и др. Участники акции протеста так же заявили о том, что если адекватной реакции не последует, профсоюз металлургов и горняков Украины будет инициировать проведение масштабной акции протеста в Киеве.