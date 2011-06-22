В Донецкой области на разной стадии ликвидации находятся 56 горных предприятий

В Донецкой области в настоящее время на разной стадии ликвидации находятся 56 горных предприятий.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на управление угольной промышленности ОГА.

Согласно сообщению, сейчас на разной стадии ликвидации находится 54 шахты и 2 обогатительные фабрики. Физическая ликвидация завершена на 28 шахтах, на 8 шахтах ликвидационные работы завершены в полном объеме.

В ОГА также констатировали, что производственный потенциал области в настоящее время составляют 94 угледобывающих предприятия. Непосредственно отраслевому министерству подчинены 47 шахт и шахтоуправлений, которые входят в состав 10 государственных предприятий по добыче угля, 14 шахт и шахтоуправлений (из которых 9 – шахты III группы) являются самостоятельными госпредприятиями.

В данное время на территории области по добыче угля работает 33 предприятия негосударственной формы собственности, из которых наиболее крупными являются Арендное предприятие «Шахта им. А. Ф. Засядько», ООО «ДТЭК «Добропольеуголь», ПАТ «Шахтоуправления «Покровское», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», ПАТ АП «Шахта «Ждановская», ОДО «Шахта «Белозерская», ОДО «Шахтоуправление им. В. И. Чапаева» и ОДО «Шахта «Новодзержинская», ООО «Краснолиманское».

Производственная мощность угледобывающих предприятий области в настоящее время составляет 39,9 млн. тонн.