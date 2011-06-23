Прогнозы ФРС США обрушили цены на нефть

На мировых торгах в четверг, 23 июня, цены на нефть падают на фоне снижения ФРС США прогноза по росту национальной экономики, что привело к обострению обеспокоенности относительно динамики спроса на "черное золото".

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже понизилась на 1,24 доллара, или на 1,3% - до 94,17 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,16 доллара, или на 1,02% - до 113,05 доллара за баррель.

В среду ФРС понизила прогноз по росту экономики США на 2011 год до 2,7-2,9% с предыдущего прогноза в 3,1-3,3%, и на 2012 год - до 3,3-3,7% с 3,5-4,2%, передает Bloomberg.