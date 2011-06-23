До 2015 г. Украина может увеличить добычу газа на 3 млрд. куб. м – Продан

Украина может увеличить собственную добычу газа в ближайшие пять лет на 3 млрд. куб. м, по сравнению с 2010 г., – до 23 млрд куб. м. Такое мнение высказал экс-министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН в интервью журналу WEEKLY.UA.

«В первую очередь, необходимо использовать потенциал морского шельфа, ведь на суше запасы углеводородов практически истощены. Понятно, что для наращивания добычи — приобретения оборудования, бурения скважин — необходимы значительные средства. В нашей стране предприятий, которые могут осуществить такие инвестиции, очень мало. Частных, наверное, вообще нет. А «Нафтогаз», несмотря на его нынешнее финансовое положение, может справиться с этой задачей. Например, если планы по выходу госкомпании на IPO будут осуществлены, она получит хороший источник средств как для увеличения добычи газа, так и для модернизации газотранспортной системы», – отметил Ю.ПРОДАН.

По его мнению, мощные компании с мировым именем также способны на инвестиции в газовую отрасль. Но для этого необходимо разработать соответствующую законодательную базу с аукционным принципом допуска к разработке ресурсов, создающую равные условия для всех компаний.

Вместе с тем, экс-министр высказал мнение, что рассчитывать на весомую роль нетрадиционного газа, как и других альтернативных источников энергии в общем энергобалансе страны в ближайшее время не стоит.

«В ближайшие пять лет их доля в энергобалансе вряд ли превысит 7–10%. Ведь развитие альтернативных источников требует огромных капиталовложений, больших, чем требуется для покупки того же газа», – считает Ю.ПРОДАН.

В то же время он не согласился с утверждением представителей российской власти о том, что потребность в транзите газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) отпадет после запуска Северного и Южного потоков.

«Наша ГТС простаивать не будет. После запуска «Северного потока» Украина может потерять до 25–30 млрд. куб. м транзита, при этом дальнейшее снижение объемов будет зависеть от сроков строительства «Южного потока» и роста потребления газа в Европе. Наша ГТС сохранит транзит газа на уровне не менее 60 млрд. куб. м газа. При этом в условиях экономически обоснованного тарифа на транзит газа и реформирования НАК «Нафтогаз Украины» по европейским стандартам наша ГТС будет нормально функционировать и модернизироваться», – заключил экс-министр.