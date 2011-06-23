«Укрнафта» намерена создать независимую нефтепромысловую сервисную компанию

ПАО «Укрнафта» – ведущая нефте- и газодобывающая компания Украины, владеющая сетью автозаправочных станций, объявила о начале пересмотра своей стратегии в отношении сервисных операций по бурению и капитальному ремонту скважин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что целью пересмотра стратегии компании является создание независимой украинской сервисной компании, которая будет предоставлять весь спектр нефтепромысловых услуг как «Укрнафте», так и другим компаниям, работающим в украинском нефтегазовом секторе.

При этом компания отмечает, что «Укрнафта» – крупнейший потребитель сервисных услуг по бурению и сопутствующих сервисов в Украине. В структуре компании имеется значительное количество подразделений по бурению, которые своими силами обеспечивают весь спектр сопутствующих услуг, с оперативными базами, расположенными в трех областях (Сумской, Черниговской и Ивано-Франковской)

Благодаря ожидаемому увеличению показателей в производственной программе компании, а также учитывая необходимость повысить уровень технических и оперативных стандартов, компания оценивает ряд стратегических альтернатив, связанных с потенциалом нового бизнеса.

Во время пересмотра стратегии руководство «Укрнафты» будет проводить переговоры с международными нефтепромысловыми сервисными компаниями с целью определения оптимального партнера (или партнеров), которые помогут воплотить видение «Укрнафты» относительно развития нефтепромысловой сервисной компании, которая будет предоставлять услуги в соответствии с мировыми технологическими и оперативными стандартами.

«Руководство «Укрнафты» убеждено в правильности использования этой привлекательной возможности для создания украинской нефтепромысловой сервисной компании, которая будет базироваться на имеющихся сервисных активах «Укрнафты». Это происходит как раз в тот момент, когда существуют все предпосылки для роста данной индустрии в Украине, связанные с повышением уровня активности в традиционном нефтегазовом секторе, а также со значительным повышением роли сланцевого газа», – отметил глава правления компании Питер ВАНХЕККЕ.

При этом он добавил, что «эта инициатива обеспечит компании технологическую модернизацию и одновременно привлекательную альтернативу для всех игроков на украинском рынке. Мы также считаем, что этот проект – лучший способ защитить и гарантировать существование сильной научной базы в стране».

«Мы находимся в активном поиске международного технологического партнера или партнеров, которые примут участие в этом проекте. Мы ожидаем, что проект примет окончательную форму в первом квартале 2012 года», – отметил он.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – лидирующая среди нефтегазовых компаний Украины, акции которых размещены на биржах. Компания добывает более чем 65% нефти, более 25% газового конденсата и более 12% от объема природного газа, который добывается в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными добывающими подразделениями (Охтырканефтегаз, Черниговнефтегаз, Полтаванефтегаз, Долинанефтегаз, Надворнаянефтегаз, Бориславнефтегаз) и тремя газоперерабатывающими заводами.

Вместе с этим, «Укрнафта» – одна из лидирующих компаний на украинском рынке по реализации нефтепродуктов. Компания владеет сетью автозаправочных станций в количестве 563 АЗС, которые расположены почти во всех регионах Украины. АЗС работают под брендом «Укрнафта».

Акции компании размещены на Украинской бирже и ПФТС в Киеве.