Украина начала реализацию договора по инвестированию Китаем 1 млрд. долл. в модернизацию шахт

Украина начала реализацию соглашения с Китаем по инвестированию 1 млрд. долл. в переоснащение и модернизацию отечественных угольных шахт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, министерство осуществляет мероприятия для начала реализации Рамочного соглашения по финансовому сотрудничеству между Минэнерго и Государственным банком развития Китайской Народной Республики, предусматривающего предоставление китайской стороной под государственные гарантии Украины около 1 млрд. долл. для финансирования инвестиционных проектов технического переоснащения и модернизации украинских угольных шахт.

В пресс-службе отметили, что 20 июня т.г. во время визита в Украину главы КНР ХУ Цзиньтао было подписано соглашение между ОАО «Лисичанскуголь» и Научно-технологической компанией «Тяньди» о техническом переоснащении и модернизации шахты им. Д.Ф. Мельникова (ОАО «Лисичанскуголь»).

«Подписание этого соглашения является основой для воплощения пилотного проекта, который станет следующим шагом на пути к реализации Рамочного соглашения, а также возможности финансирования Китаем модернизации и строительства новых шахт в размере до 1 млрд. долл. ежегодно с использованием других залоговых механизмов, которые не предусматривают государственных гарантий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Лисичанскуголь» намерено привлечь 85 млн. долл. кредитных средств под правительственные гарантии для реализации пилотного проекта технического переоборудования и модернизации обособленного подразделения “Шахта имени Д.Ф. Мельникова”. Предоставление госгарантий предусмотрено в постановлении Кабинета министров Украины от 6 июня 2011 года №598.

В сентябре 2010 года Министерство угольной промышленности Украины и Государственный банк развития Китая подписали меморандум о сотрудничестве в угольной отрасли. В документе зафиксировано намерение китайского финансового учреждения инвестировать средства в техническое переоснащение государственных угледобывающих предприятий Украины по восьми инвестиционным проектам. В качестве пилотного проекта было запланировано выделение китайским банком еще в 2010 году кредита под техническое переоснащение шахт “Новопавловская”, “Шахтерская-Глубокая” и «им. Д.Ф.Мельникова» на общую сумму 120 млн. долл. США.