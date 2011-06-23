НКРЭ вновь просит Минэнергоугля возложить функции оператора ГТС на «Укртрансгаз»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики в очередной раз обратилась к Министерству энергетики и угольной промышленности с предложением привести нормативные акты министерства в соответствии с законодательством, возложив функции оператора газотранспортной системы на ДК «Укртрансгаз», отобрав их у НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания комиссии заявил ее член Сергей ДУНАЙЛО.

По его словам, регулятор неоднократно обращался в министерство с просьбой внести соответствующее изменение в приказ ведомства, однако Минэнергоугля пока не отреагировало на эту просьбу.

При этом член комиссии подчеркнул, что существующее сегодня закрепление функций оператора ГТС за «Нафтогазом Украины» противоречит положениям вступившего в силу Закона «О рынке природного газа», а также ряду директив Европейского Союза.