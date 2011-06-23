Строительство ПГЭС в Щелкино оценивается в 1,5 млрд. долларов – Бойко

Инвестиции в строительство парогазовой электростанции (ПГЭС) в г. Щелкино (АР Крым) составят около 1,5 млрд. долл.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

«У нас сегодня реализуется несколько направлений сотрудничества (с Китаем - УНИАН). Это строительство парогазовой станции в Щелкино, где очень значительный, около 1,5 млрд. долларов, объем инвестиций, вместе с подстанциями и высоковольтными линиями», - цитирует пресс-служба министра.

Как сообщал УНИАН, 20 июня т.г. государственное предприятие «Крымские генерирующие системы» и Китайская национальная машиностроительная корпорация Sinomach подписали в Киеве рамочное соглашение о начале согласования условий заключения договора на строительство в Щелкино ПГЭС ориентировочной установленной мощностью 750-900 МВт. В рамках проекта планируется также построить подстанции выдачи мощности и подводного газопровода Джанкой-Щелкино для обеспечения газоснабжения будущего энергообъекта.

Первичное соглашение о намерении строительства ПГЭС в Крыму было подписано в Китае еще в сентябре 2010 года. Документ был подписан Минтопэнерго, Sinomach, а также Экспортно-импортным банком Китая.

Справка УНИАН. Крым является энергодефицитным регионом. Более 90% электроэнергии, потребляемой регионом, импортируется с материковой части Украины по межсистемным линиям электропередачи напряжением 220-330 кВ.