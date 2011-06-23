Экспорт снизил запасы бензина на НПЗ Украины до критического минимума – эксперты

Запасы бензина на складах украинских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) по состоянию на 20 июня т.г., по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, составили 34,5 тыс. тонн, что является минимальным уровнем за последние два года.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

По данным экспертов Консалтинговой группы «А-95», это в три раза меньше среднего уровня запасов с начала 2011 года.

Так, запасы низкооктанового бензина А-76/80 составили 4,7 тыс. тонн, бензина А-92 – 21,3 тыс. тонн, бензина А-95 – 8,6 тыс. тонн.

При этом эксперты отмечают, что, по данным Госкомстата, потребление бензина в июне т.г. за последние два года составляет в среднем 400 тыс. тонн. Соответственно, заводских запасов хватит на три дня национального потребления, тогда как традиционным для отрасли является декадный – двухнедельный запас.

«Беспрецедентно низкие запасы на НПЗ объясняют причину ресурсной недостаточности, а в отдельных регионах – очевидного дефицита высокооктанового бензина, который прослеживается с начала месяца», – отметил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН.

По его мнению, свидетельством дефицита предложения отечественного бензина является продажа НАК «Нафтогаз Украины» своих ресурсов на аукционе 22 июня т.г., несмотря на достаточно жесткие условия торгов.

Согласно исследованию экспертов Консалтинговой группы «А-95», причиной значительного сокращения запасов бензинов на украинских НПЗ является массированный экспорт бензина А-92 и А-95 в Российскую Федерацию.

В частности, по данным Гостаможслужбы, экспорт бензина А-92 производства ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, принадлежит ТНК-ВР) в мае т.г. составил 89,6 тыс. тонн, бензина А-95 – 10,9 тыс. тонн. Это составляет 75% от майского объема производства бензина данным НПЗ, на который в мае пришлось более половины национального производства нефтепродуктов. Согласно данным Гостаможслужбы, крупнейшими получателями лисичанского топлива в мае т.г. стали компании из Курской, Ростовской, Калужской, Тульской, Орловской областей и Краснодарского края.

«Неожиданность происходящих событий на рынке нефтепродуктов заключается в том, что еще в конце апреля этого года компания «ТНК-ВР Коммерс» публично заявляла о возможном дефиците и стабильном снабжении рынка топливом собственного производства. Однако по факту не только не нарастила переработку, но и увеличила экспорт нефтепродуктов, усугубив свои же опасения», – сказал С.КУЮН.

При этом он добавил, что «только диверсифицированная система обеспечения рынка Украины нефтепродуктами – развитого собственного производства и импорта – позволила избежать «российского сценария» топливного кризиса с исчезновением бензина на АЗС».

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.