Президент сформировал делегацию для переговоров с ЕИБ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим распоряжением № 208/2011-рп сформировал делегацию Украины для участия в переговорах с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ, Люксембург) относительно заключения финансового соглашения по проекту «Строительство воздушной линии 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская».

Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте Президента.

Согласно распоряжению, Президент уполномочил министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО на подписание финансового соглашения.

В состав делегации вошли глава делегации – директор Департамента стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Никита КОНСТАНТИНОВ, а также тринадцать представителей министерств, Администрации Президента, предприятий и профильных ведомств.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров распоряжением №457 от 25 мая т.г. признал целесообразным привлечение кредита Европейского инвестиционного банка для реализации инвестиционного проекта “Строительство воздушной линии 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская” в размере 175 млн. евро.

19 октября 2010 года Минтопэнерго и НЭК "Укрэнерго" подписали с Европейским банком реконструкции и развития кредитное и проектное соглашения о выделении "Укрэнерго" кредита 175 млн. евро на сооружение линии 750 кВ «ЗАЭС - ПС «Каховская».