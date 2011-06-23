Shell планирует исследовать залежи сланцевого газа в Харьковской и Донецкой области

Компания «Shell» планирует исследовать залежи сланцевого газа на территории Харьковской и части Донецкой области.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника главного управления топливно-энергетического комплекса ОГА Василия БЕЗЪЯЗЫЧНОГО.

По его словам, переговорный процесс уже начат и компания «Shell» планирует изучить и исследовать площадку около 84 кв. км.

«При Харьковской облгосадминистрации создана рабочая группа, членом которой являюсь и я. Нами было проведено уже несколько переговоров с представителями компании «Shell». Сейчас компания «Shell» запросила документы, чтобы взять для изучения и исследования площадку около 84 квадратных километров на территории Изюмского района Харьковской области и части Донецкой области. Сейчас идут согласования», - сказал В.БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ.

Также он отметил, что предварительные исследования показывают, что в этой местности имеются хорошие запасы сланцевого газа. «Сейчас называется цифра от 1,5 до 2 триллионов кубических метров запасов сланцевого газа», - сообщил он.

Справка УНИАН. Компания Shell – один из мировых лидеров в энергетической и нефтехимической области. Сегодня компания работает в более чем 90 странах мира, общее количество сотрудников превышает 100 тыс. человек.

В 2006 году была создана компания по эксплуатации сети АЗС под брендом Shell в Украине.