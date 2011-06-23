Белоцерковская ТЭЦ хочет экспортировать в Восточную Европу и Беларусь до 4,5 млрд. кВт/час ежегодно

ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ» хочет экспортировать в страны Восточной Европы и Беларусь до 4,5 млрд. кВт/час ежегодно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания Национальной комиссии регулирования электроэнергетики сообщил директор предприятия Василий КРИВЕНКО.

Соответствующее заявление директор компании сделал в ходе рассмотрения регулятором вопроса об увеличении для Белоцерковской ТЭЦ ежегодного лицензионного объема поставок электроэнергии по нерегулируемому тарифу со 125 млн. кВт/час до 4,525 млрд. кВт/час.

По словам В.КРИВЕНКО, компания, в частности, планирует осуществлять экспортные поставки электроэнергии в Венгрию, Словакию, Польшу и Беларусь.

Комиссия удовлетворила просьбу компании о корректировке лицензионного объема.

При этом, по данным регулятора, в рамках прежней лицензии Белоцерковская ТЭЦ не осуществляла никаких поставок.

Как уточнил журналистам В.КРИВЕНКО, для реализации своих намерений компания планирует принять участие в ближайшем месячном аукционе НЭК «Укрэнерго» по приобретению доступа к межгосударственному сечению.

Напомним, что в настоящее время Белоцерковская ТЭЦ находится в тяжбе с «Укрэнерго», в рамках которой оспаривает результаты годового аукциона по доступу к сечению для экспорта электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря т.г. "Укрэнерго" на годовом аукционе реализовало 1860 МВт экспортного сечения за 208,1 тыс. грн.

В ходе торгов входящие в энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината АХМЕТОВА компании ООО "Востокэнерго" и ООО "Пауэр Трейд" выкупили все сечение Бурштынского энергоострова в объеме 545 МВт, 750 из 900 МВт украинско-белорусского сечения, а также 200 из 550 МВт сечения «ОЭС Украины – Молдавская энергосистема».

Государственный оператор экспорта ГПВД "Укринтерэнерго" приобрело доступ к украинско-белорусскому сечению мощностью 150 МВт.

При этом ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ» также подававшая заявку на участие в этом аукционе была признана аукционной комиссией ненадлежащим участником, поскольку срок действия договора "Белоцерковской ТЭЦ" с ГП «Энергорынок» на закупку электроэнергии в ОРЭ был меньшим, чем срок предоставления услуг по доступу к пропускной способности выставленный на аукционные торги.

При этом «Укрэнерго» в своем решении руководствовалось специальным разъяснением члена Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Юрия АНДРИЙЧУКА.

В январе ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о признании незаконным решения аукционной комиссии НЭК «Укрэнерго» о недопуске компании к участию в годовом аукционе по экспорту электроэнергии и отмене его результатов.