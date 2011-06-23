«Нафтогаз» рассчитывает на прирост 140 млн. тонн запасов условного топлива

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает в период 2011-2015 гг. за счет наращивания геологоразведки увеличить собственный уровень запасов на 17,5%, или на 140 млн. тонн условного топлива, по сравнению с существующим объемом, до около 0,94 млрд. тонн усл. топл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник управления по добыче газа, газового конденсата и нефти НАК «Нафтогаз Украины» Сергей КОСЯНЧУК сегодня в Киеве, выступая на нефтегазовой конференции «Добыча нефти и газа в Украине: экономические, финансовые и юридические аспекты».

«В период 2011-2015 годов компания предусматривает и имеет возможность нарастить около 140 млн. тонн условного топлива, из них природного газа – 127 млрд. куб. м», - сказал он.

При этом начальник управления отметил, что «Нафтогаз» возлагает надежды на добычу газа из плотных пород и газа метана из угольных пластов.

В частности, С.КОСЯНЧУК подчеркнул, что в настоящее время для геологоразведочных работ отобрано 11 перспективных участков в Западной Украине и 7 участков - в Восточной.

Он также напомнил, что ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АРК), планирует ввести в эксплуатацию на шельфе Черного моря Одесское газовое месторождение до конца 2011 года, Субботинское нефтяное месторождение – до конца 2012 года.

При этом С.КОСЯНЧУК подчеркнул, что Одесское месторождение, а также расположенное рядом с ним Безымянное газовое месторождения суммарно смогут давать около 1,5 млрд. куб. м газа в год, Субботинское – 120 тыс. тонн нефти в год.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.