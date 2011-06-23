«Востокэнерго» начинает реконструкцию энергоблоков пятого этапа

ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) начинает реконструкцию энергоблоков пятого этапа, стоимость данного этапа реконструкции оценивается в 1 млрд. 593 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Востокэнерго».

В сообщении отмечается, что утверждено начисление инвестиционной составляющей к тарифу отпуска электроэнергии ООО «Востокэнерго», необходимой для финансирования проектов технического переоснащения энергоблоков №9 Кураховской ТЭС и №15 Луганской ТЭС. Соответствующее решение принято на открытом заседании НКРЭ 16 июня 2011 г.

В пресс-службе уточнили, что утверждение инвестсоставляющей в НКРЭ дает старт для заключения «Востокэнерго» договоров с участниками тендерных процедур на выполнение работ по реконструкции, которая запланирована на период с 2013 по 2014 г.

Цель реконструкции энергооборудования «Востокэнерго» – обеспечение надежности и продление срока службы энергооборудования на 15 лет, увеличение производственной мощности энергоблоков на 10-15 МВт, снижение себестоимости производства электроэнергии, а также сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду до европейских требований. Во время реконструкции будут модернизированы котел, турбина, генератор, электрофильтр, вспомогательное оборудование, внедрена современная автоматическая система управления технологическим процессом (АСУ ТП).

В пресс-службе напомнили, что в марте этого года, технико-экономическое обоснование данного этапа реконструкции энергоблоков частной генерирующей компании «Востокэнерго» одобрил техсовет Минтопэнерго.

Программа реконструкции энергоблоков ТЭС «Востокэнерго» начата в 2007 году. Она предполагает реконструкцию всех имеющихся в компании энергоблоков (17) и рассчитана на период до 2020 г. На данный момент успешно завершена реконструкция блоков первого этапа – блок №2 Зуевской ТЭС и блок №5 Кураховской ТЭС, энергоблоков второго этапа - №1 Зуевской и №7 Кураховской. В начале октября текущего года завершатся работы по реконструкции энергоблока №10 Луганской ТЭС (второй этап) и в конце декабря 2011 г. – энергоблока №8 Кураховской ТЭС (третий этап реконструкции).

Также в настоящее время ведутся работы по подготовке модернизации энергоблоков №4 Зуевской ТЭС и №13 Луганской ТЭС (третий этап), №6 Кураховской , №3 Зуевской и №11 Луганской ТЭС (четвертый этап).

Справка УНИАН. ООО «Востокэнерго» - частная энергогенерирующая компания Украины, занимает лидирующую позицию на рынке тепловой генерации. Эксплуатирует тепловые электростанции - Зуевскую, Кураховскую и Луганскую.

ООО «Востокэнерго» водит в ДТЭК – первую частную вертикально-интегрированную энергетическую компанию Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).